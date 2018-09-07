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رسميا.. تحديد موعد مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد مباراة
Reuters Sergio Perez
رسميا.. تحديد موعد مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد
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حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، الـ28 من الشهر المقبل موعدا لمباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من "الليغا".

وستقام المباراة على أرضية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في الساعة 20:15 بتوقيت غرينيتش.

وسيتجدد لقاء الفريقين في مدريد، في الثالث من مارس المقبل، في إطار الجولة الـ26 من "الليغا".

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ويتقاسم فريقا ريال مدريد وبرشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد انقضاء 3 مراحل، ولكن فارق الأهداف يصب لمصلحة "البلوغرانا".

المصدر: Sports.ru

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