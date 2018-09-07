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سنايدر ينهي مسيرته الدولية مع منتخب هولندا (صور)

الرياضة

سنايدر ينهي مسيرته الدولية مع منتخب هولندا (صور)
Reuters Piroschka Van De Wouw
سنايدر ينهي مسيرته الدولية مع منتخب هولندا (صور)
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خاض النجم الهولندي ويسلي سنايدر مباراته الأخيرة بالقميص البرتقالي، أمس في اللقاء الودي الذي جمع منتخب بلاده بنظيره البيروفي.

وشارك صاحب الـ34 عاما في المباراة منذ البداية، قبل أن يستبدل في الدقيقة (62)، ويخرج من أرضية الملعب تحت تصفيق الجماهير، التي احتشدت في المدرجات، لمتابعة المواجهة، وتوديع نجم "الطواحين".

وأسدل سنايدر الستار على مسيرته الدولية بعدما خاض 134 مباراة مع المنتخب البرتقالي، ليصبح بذلك أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية مع هولندا، متفوقا على الحارس أدوين فان در سار (130 مباراة).

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة هولندا والبيرو، انتهت بفوز المنتخب البرتقالي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: eurosport.ru

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