مارادونا مدربا جديدا لفريق مكسيكي

عين نادي دورادوس المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا مدربا جديدا له.

وقال النادي المكسيكي، الذي يحتل المركز الـ13 من أصل 15 فريقا في الدرجة الثانية، في بيانه الرسمي "يسعد دورادوس الإعلان، بأن دييغو أرماندو مارادونا هو المدرب الجديد لنادي السمكة الكبيرة، في إشارة إلى لقب النادي"، مضيفا "يعتبر من قبل الكثيرين بأنه أفضل لاعب في التاريخ.. عرف دييغو بمسيرته كلاعب بقيادة فرقه بشجاعة وروح قتالية".

ودافع مارادونا كلاعب في بلاده عن ألوان أرجنتينوس جونيور، وبوكا جونيورز، قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة أبرزها برشلونة الإسباني، ونابولي الإيطالي، الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين (1987 و1990).

كما دافع مارادونا عن ألوان المنتخب الأرجنتيني، وقاده على وجه الخصوص إلى إحراز لقب مونديال 1986. وتولى مناصب تدريبية بدأها مع مانديو (1994)، ثم راسينغ كلوب (1995)، ومنتخب الأرجنتين (2008-2010)، ولاحقا الوصل الإماراتي (2011 و2012)، ومواطن الأخير الفجيرة (2017-2018).

المصدر: أ ف ب