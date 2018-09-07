ريال مدريد يرد على تصريحات ميسي بشأن التفريط في رونالدو

علق مدرب نادي ريال مدريد، جولين لوبيتيغي، على تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توقع أن يكون ريال مدريد ضعيفا هذا الموسم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت صحيفة "Sport.es" الإسبانية عن لوبيتيغي قوله: "كلمات ميسي؟ لا يمكنك التشكيك مطلقا في لاعبي الريال، كل شيء عندنا يسير بشكل جيد.. لدينا الوقت قبل بداية مسابقة دوري أبطال أوروبا .. نحن نسعى إلى الفوز بجميع البطولات هذا الموسم.. في الدوري الإسباني يجب أن تكون دائما في حالة جيدة، فهو يكافئ الثبات.. لكننا نريد الفوز بكل شيء".

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ونفى المدرب الإسباني حديثه مع رونالدو قبل رحيل الأخير عن الريال، حيث قال في هذا الصدد: "رونالدو كان قد حسم أمره، والريال استجاب لرغبة اللاعب، الذي قدم مستويات رائعة مع الفريق".

وكان ميسي قد صرح بأن ريال مدريد سيكون أضعف بعد رحيل رونالدو، بينما ستزيد حظوظ يوفنتوس للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد ضمه النجم البرتغالي.

المصدر: لينتا.رو