مودريتش يكشف ردة فعل رونالدو بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

كشف النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن فحوى الرسالة التي تلقاها من البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد هذا التتويج.

وقال متوسط ميدان ريال مدريد: "كريستيانو بعث لي رسالة وهنأني، وقال إنه سعيد بتتويجي بالجائزة وإنها مستحقة".

وأضاف النجم الكرواتي: "أخبرني أيضا بأنه ينتظر لقاءنا مجددا".

وتوج مودريتش قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد منافسة مع زميله السابق في الريال والمنتقل حديثا إلى يوفنتوس، رونالدو، والمصري محمد صلاح.

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وكانت أنباء قد ترددت عن غضب رونالدو، من عدم منحه جائزة الأفضل في أوروبا، واتضح ذلك من تصريحات لبعض المقربين منه، كما غاب النجم البرتغالي عن حفل تقديم الجائزة لمودريتش.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسة بين الثلاثي مودريتش، ورونالدو، وصلاح، ستتجدد بعد ترشيحهم للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، التي سيقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في حفل سيقام في الـ24 من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: Sports.ru + وكالات