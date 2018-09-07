المخضرمة وليامز تواجه اليافعة أوساكا في نهائي أمريكا المفتوحة

ستكون المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مواجهة بين الخبرة والشباب، بعدما بلغتها الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، واليابانية الشابة نعومي أوساكا.

وبلغت وليامز (36 عاما) النهائي التاسع لها في البطولة الأمريكية، والـ31 في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، بواقع (6-3 و6-0)، فيما حققت أوساكا (20 عاما) الإنجاز، وبلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها، بفوزها على الأمريكية الأخرى ماديسون كيز، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-2 و6-4).

وإذا كان تواجد وليامز في نهائي إحدى البطولات الكبرى أمرا روتينيا للاعبة تملك في رصيدها 23 لقبا في الغراند سلام، فإن وصول أوساكا إلى النهائي يعتبر إنجازا تاريخيا، لأن ابنة العشرين عاما أصبحت أول يابانية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال حقبة الاحتراف.

.@Naomi_Osaka_ is on to her first Grand Slam Final!



She defeats Madison Keys 6-2, 6-4 and will face Serena Williams on Saturday at the @usopen --> https://t.co/x6VWVEWhXQpic.twitter.com/KJOP6GS6eN — WTA (@WTA) 7 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات