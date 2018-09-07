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فرصة ذهبية لجميع عشاق الريال لحضور مباراة الفريق مجانا في "بيرنابيو"

الرياضة

فرصة ذهبية لجميع عشاق الريال لحضور مباراة الفريق مجانا في
Reuters Javier Barbancho
فرصة ذهبية لجميع عشاق الريال لحضور مباراة الفريق مجانا في "بيرنابيو"
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أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قرعة للفوز بتذاكر لحضور مباراة "ديربي" مدريد بين الريال وضيفه أتلتيكو، المقررة في الـ29 من الشهر الجاري على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

وفتحت الرابطة الإسبانية باب المشاركة للفوز بتذكرتين مجانيتين لحضور المباراة، بالإضافة إلى تذاكر الطائرة والإقامة في فندق لشخصين.

ويمكن المشاركة في القرعة من خلال الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

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تجدر الإشارة إلى أن مباراة "ديربي" مدريد، تدخل ضمن منافسات الأسبوع السابع من "الليغا".

المصدر: laliga.es

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