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سائقة تنجو من الموت بأعجوبة بعد انشطار سيارتها إلى نصفين (فيديو)

الرياضة

سائقة تنجو من الموت بأعجوبة بعد انشطار سيارتها إلى نصفين (فيديو)
VINCENZO MATARAZZO/Youtube.com
سائقة تنجو من الموت بأعجوبة بعد انشطار سيارتها إلى نصفين (فيديو)
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نجت سائقة فنزويلية تدعى فالنتينا تومازيلو، من موت محقق خلال مشاركتها في إحدى بطولات الشوارع لسباقات السيارات في جمهورية الدومينيكان.

فخلال السباق الذي أقيم في مدينة "سانتا دو مينغو"، ضمن جائزة "تويوتا" الكبرى، وقع حادث مروع، بعدما فقدت سائقتان السيطرة على سيارتيهما، فاصطدمت سيارة حمراء بأخرى زرقاء كانت تقودها تومازيلو.

وبسبب هذا الاصطدام، ارتطمت سيارة تومازيلو بشجرة لتنقسم السيارة إلى نصفين. ولكن لحسن حظها، فقد نجت السائقة الفنزويلية من موت محقق، فبمجرد اصطدام سيارتها بالشجرة وانشطارها إلى نصفين، طارت السائقة إلى الخارج، لتهبط فوق السيارة الحمراء، قبل أن تسقط على الأرض فاقدة للوعي، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.

وبعد استعادتها لوعيها، نشرت تومازيلو مقطع فيديو على حسابها في تويتر، وجهت من خلاله التحية لمشجعيها، حيث قالت "أنا على ما يرام، لقد ولدت من جديد.. لا تقلقوا، لدي شرخ في يدي اليمنى، ولكن وضعي الصحي مستقر".

المصدر:eurosport.ru

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