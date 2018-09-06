بالفيديو.. روسيا تكتسح أوكرانيا بنصف "دزينة"

أمطر المنتخب الروسي شباك نظيره الأوكراني بستة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، في الجولة الأولى لدور المجموعات ضمن نهائي السوبر للدوري الأوروبي بكرة القدم الشاطئية.

وأحرز الروسي فيودور زيمسكوف ثلاثة أهداف "هاتريك" لبلاده، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من، أليكسي ماكاروف، ويوري كراشينينيكوف، وآرتور بابوروتني.

وتصدر منتخب روسيا قائمة المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي إيطاليا وبيلاروس، إضافة إلى أوكرانيا.

بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات، البرتغال، إسبانيا، أذربيجان، وسويسرا.

يذكر أن روسيا توجت 5 مرات بلقب بطلة الدوري الأوروبي، في الأعوام (2009، 2011، 2013، 2014، 2017).

المصدر: "life.ru"