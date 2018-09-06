شاهد.. خطأ كارثي من الحارس والمدافع ينقذ الموقف بحركة "أكروباتية"

كاد حارس مرمى منتخب جورجيا أن يتسبب في استقبال شباكه لهدف أمام كازاخستان، في المباراة التي تقام الآن، في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوربية لكرة القدم.

وأرسل أحد لاعبي منتخب كازاخستان كرة عرضية مقوسة باتجاه منطقة جزاء الجورجيين، فخرج الحارس لإبعادها، إلا أنه ارتكب خطأ فادحا، لتصل الكرة إلى أحد مهاجمي منتخب كازاخستان، الذي سددها برأسه صوب الشباك الخالية، ولكن المدافع جيورجي نافالوفسكي، أنقذ منتخبه من تلقي هدف محقق، بإبعاده الكرة عن الشباك بحركة "أكروباتية".

المصدر: lequipe