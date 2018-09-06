إيسكو يرحب بقرار إنريكي حظر الهواتف المحمولة أثناء الطعام

رحب لاعب خط وسط منتخب إسبانيا، إيسكو، بقرار المدرب الجديد لويس إنريكي حظر الهواتف المحمولة خلال تناول الطعام، وأشاد بأفكار وأسلوب المدرب الجديد في كرة القدم .

وقال إيسكو، لاعب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "من الجيد دائما وجود قدر مناسب من الانضباط، وعدم وجود هواتف محمولة خلال تناول الطعام فكرة جيدة بالنسبة لي لأن هذه الأيام نركز على الأجهزة أكثر من التحدث إلى زملائنا".

وكانت صحيفة "سبورت" قد ذكرت في وقت سابق، أن إنريكي حظر على اللاعبين استخدام هواتفهم الشخصية، سواء خلال تناول الوجبات أو في الغرف، مشيرا إلى أن المدير الفني وجهازه هم أول من قاموا بالالتزام بهذه القواعد لتشجيع بقية اللاعبين على ذلك.

وأشار نجم الفريق الملكي إلى أن: "كل مباراة تتطلب طريقة لعب، إذا كنت تلعب ضد 11 لاعبا في الخلف، فإن هناك القليل من الأشياء يمكن تجربتها، لا نفوز بالكرات الطويلة بشكل مستمر، وبالتالي علينا أن نتحسن".

وأضاف إيسكو: "فكرة كرة القدم لدى لوبيتيغي ولويس إنريكي، هي نفسها تقريبا، مع فروق دقيقة، لدينا القليل من التدريبات مع إنريكي، وعلينا التكيف مع ما يطلبه، ولكننا سعداء للغاية ومتحمسون للمرحلة الجديدة".

وسيقود إنريكي منتخب بلاده في أول مباراة له، يوم السبت، ضد مضيفه الإنجليزي، في مستهل مشواره ضمن النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وبعد ثلاثة أيام من ذلك سيواجه منتخب كرواتيا، وصيف بطل مونديال روسيا 2018.

وتولى لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق، مهمة تدريب منتخب إسبانيا، بعد مونديال روسيا 2018، حيث خرج الماتادور من الدور الثاني على يد نظيره الروسي بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات