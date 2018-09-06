بالفيديو .. هدف بتسديدة "لولبية" غريبة

شهد دوري الدرجة السابعة لكرة القدم في ألمانيا، تسجيل هدف بتسديدة "لولبية" تتناقض مع قوانين الفيزياء.

وسدد أحد لاعبي فريق "Rot-Weiss" SK في حي "Wilhelmsburg" بمدينة هامبورغ، كرة ثابتة من مسافة بعيدة غيرت مسارها بـ "غرابة" قبل أن تسكن في المقص.

ويحتل فريق "Rot-Weiss" المركز الثامن، بعد سبع جولات من منافسات دوري الإقليم الجنوبي.

المصدر: "eurosport.ru"