بالفيديو .. هدف بتسديدة "لولبية" غريبة
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شهد دوري الدرجة السابعة لكرة القدم في ألمانيا، تسجيل هدف بتسديدة "لولبية" تتناقض مع قوانين الفيزياء.
وسدد أحد لاعبي فريق "Rot-Weiss" SK في حي "Wilhelmsburg" بمدينة هامبورغ، كرة ثابتة من مسافة بعيدة غيرت مسارها بـ "غرابة" قبل أن تسكن في المقص.
4 сентября 2018 г.
ويحتل فريق "Rot-Weiss" المركز الثامن، بعد سبع جولات من منافسات دوري الإقليم الجنوبي.
المصدر: "eurosport.ru"
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