زلزال هوكايدو يعصف بمباراة اليابان وتشيلي

قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم، إلغاء مباراة ودية أمام نظيره التشيلي، كانت مقررة على استاد "سابورو دوم"، بعد أن ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو، اليوم الخميس .

وقال الاتحاد الياباني إنه اتخذ القرار بعد دراسة حجم الدمار الذي شمل انقطاعا واسع النطاق في الكهرباء وتوقف وسائل المواصلات.

وأضاف الاتحاد في بيان: "بسبب تأثير الزلزال، قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم الغاء مباراة كأس تحدي كيرين 2018 بين اليابان وتشيلي".

وقال تاشيما كوهزو رئيس الاتحاد الياباني: "قلوبنا مع هؤلاء الذين تأثروا في هوكايدو".

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة إلى شلل في هوكايدو ومقتل سبعة أشخاص على الأقل، وانهيارات أرضية وقطع التيار الكهربائي عن 5.3 مليون نسمة.

المصدر: "رويترز"