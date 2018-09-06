رسالة مؤثرة من خاميس رودريغيز إلى بيكرمان

وجه قائد المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب فريق بايرن ميونيخ، رسالة مؤثرة إلى الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، عقب إعلان تركه تدريب منتخب كولومبيا لكرة القدم.

وقال خاميس رودريغيز، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "لا يسعني إلا أن أشكرك على كل ما قدمته لكولومبيا، لقد منحتنا الإيمان والسحر لنكون أفضل".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: "لقد جعلتني أؤمن بأني أفضل مما كنت أعتقد، بفضل نصائحك تطورت على جميع الأصعدة، كنت وستكون واحدا من أهم الناس في مسيرتي".

واختتم النجم الكولومبي حديثه: "خلال تلك السنوات كنت بمثابة الأب لي، أتمنى لك الأفضل يا خوسيه، كل حبي لك، وسوف تكون دائما أفضل مدرب لي".

وبدوره، قال بيكرمان: "كنت أرغب في احتضان كل مواطن كولومبي، وهذا ما شعرت به طيلة الوقت".

وأعلن الاتحاد الكولومبي، يوم الثلاثاء الماضي، في بيان مقتضب: "بعد اجتماع مع خوسيه نستور بيكرمان، أعرب المدرب عن رغبته في عدم الاستمرار في قيادة المنتخب الوطني".

وأضاف "نفخر في الاتحاد الكولومبي بأننا اعتمدنا على مدرب قاد منتخب البلاد للتأهل لكأس العالم في نسختي البرازيل 2014 وروسيا 2018".

وتولى خوسيه بيكرمان (69 عاما) مهمة تدريب منتخب كولومبيا "لوس كافيتيروس" في عام 2012، وحقق معه خلال ستة أعوام 42 انتصارا، مقابل 20 تعادلا، و16 خسارة، خلال 78 مباراة.

المصدر: وكالات