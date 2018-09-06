بالصور.. كدمات في وجه رونالدو تقلق عشاقه

تفاجأ عشاق النجم كريستيانو رونالدو، بظهور كدمات على مستوى وجه اللاعب البرتغالي، وذلك خلال مشاركة الأخير في مران فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الموقع الرسمي ليوفنتوس أمس، صورا للاعبي الفريق خلال تدريباتهم، ولكن ما لفت الانتباه، هو ظهور كدمات زرقاء على مستوى العين اليسرى للنجم البرتغالي رونالدو.

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ولا يبدو أن ظهور هذه الكدمات سببه تعرض رونالدو لتدخل عنيف خلال مشاركته مع فريقه أمام بارما، السبت الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ويمر رونالدو حاليا بفترة عصيبة نوعا ما مع "البيانكونيري"، حيث فشل في هز الشباك في أول 3 مباريات رسمية له بألوان الفريق الإيطالي، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من ريال مدريد الإسباني.

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المصدر: لينتا.رو