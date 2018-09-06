كيز تضرب موعدا مع نعومي في نصف نهائي أمريكا المفتوحة

تأهلت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بفوزها اليوم على الإسبانية كارلا سواريز نافارو.

واحتاجت كيز المصنفة الـ14 في البطولة، لساعة واحدة و23 دقيقة، لتجاوز عقبة منافستها الإسبانية نافارو، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-3).

.@madison_keys reaches the 3rd semifinal in her last 5 Major appearances as she defeats Suarez-Navarro 6-4, 6-3 under the lights!#USOpenpic.twitter.com/VOGVMyJKCp — US Open Tennis (@usopen) 6 сентября 2018 г.

وستلعب كيز (23 عاما)، التي خسرت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في العام الماضي أمام مواطنتها سلوان ستيفنز (3-6 0-6)، في الدور نصف النهائي، مع اليابانية نعومي أوساكا، التي أقصت الأوكرانية ليسيا تسورينكو، بفوزها عليها بنتيجة (6-1 6-1).

المصدر: rsport.ria.ru