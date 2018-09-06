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كيز تضرب موعدا مع نعومي في نصف نهائي أمريكا المفتوحة

الرياضة

كيز تضرب موعدا مع نعومي في نصف نهائي أمريكا المفتوحة
Reuters USA Today Sports
كيز تضرب موعدا مع نعومي في نصف نهائي أمريكا المفتوحة
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تأهلت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بفوزها اليوم على الإسبانية كارلا سواريز نافارو.

واحتاجت كيز المصنفة الـ14 في البطولة، لساعة واحدة و23 دقيقة، لتجاوز عقبة منافستها الإسبانية نافارو، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-3).

وستلعب كيز (23 عاما)، التي خسرت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في العام الماضي أمام مواطنتها سلوان ستيفنز (3-6 0-6)، في الدور نصف النهائي، مع اليابانية نعومي أوساكا، التي أقصت الأوكرانية ليسيا تسورينكو، بفوزها عليها بنتيجة (6-1 6-1).

المصدر: rsport.ria.ru

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