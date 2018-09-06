دجوكوفيتش يصعد إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

حجز الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، مكانا في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بفوزه اليوم على الأسترالي جون ميلمان، بثلاث مجموعات دون رد.

وجاء فوز النجم الصربي المصنف أولا عالميا سابقا، بواقع (6-3، 6-4 و6-4)، في مباراة استمرت لساعتين و48 دقيقة.

وواصل اللاعب الصربي بالتالي سجله الخالي من الهزائم في ربع نهائي أمريكا المفتوحة، ووصل إلى نصف النهائي للمرة الـ11 في آخر11 ظهور له في البطولة.

See you in the semis, Kei! 💪



In a rematch of the 2014 @usopen final, @keinishikori overcomes Cilic 2-6, 6-4, 7-6(5), 4-6, 6-4 to reach his third semi-final at a major 👏#USOpenpic.twitter.com/giNyEYBwqh — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 5 сентября 2018 г.

وضرب دجوكوفيتش موعدا في الدور نصف النهائي مع الياباني كي نيشيكوري، الذي تأهل على حساب الكرواتي مارين شيليتش، بفوزه عليه بنتيجة (2-6، 6-4، 7-6، 4-6 و6-4).

ويجمع نصف النهائي الثاني بين الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا، والأرجنتيني مارتين ديل بوترو، المرشح الثالث للقب.

المصدر: rsport.ria.ru