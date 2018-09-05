سلوفاكيا تكرم وفادة الدنمارك بثلاثية (فيديو)

تغلب المنتخب السلوفاكي على ضيفه الدنماركي بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "سيتي أرينا ترنافا".

تقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول، حملا توقيع كل من، آدام نيميتس وألبيرت روسناك، في الدقيقتين (11، 37) على الترتيب. بينما جاء الهدف الثالث بـ "نيران صديقة" سجله الدنماركي آدام فوغيت خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ويستعد المنتخبان لخوض غمار مباريات النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، المسابقة الجديدة للاتحاد القاري للعبة، ويلعبان في المستوى (B) من الدوري.

وسيحل منتخب سلوفاكيا ضيفا على نظيره الأوكراني، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضمن التشيك أيضا.

بينما يستضيف منتخب الدانمارك نظيره الويلزي، في اليوم ذاته، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم إيرلندا أيضا.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

المصدر: "sportbox.ru"