ميلان يتحدى رونالدو وميسي

قال مدافع انتر ميلان الإيطالي، السلوفاكي ميلان شكرينار، بأنه سيتحدى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس في الدوري الايطالي لكرة القدم، وكذلك ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في دوري الأبطال.

ونقل موقع "Football Italia" عن ميلان شكرينار، قوله: "نريد تحقيق النجاح في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن المنافسة ستكون صعبة في المجموعة".

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا، فريق إنتر في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كلا من برشلونة وتوتنهام الإنجليزي، وآيندهوفن الهولندي.

وأضاف المدافع الشاب: "على المستوى الشخصي، انتظر على أحر من الجمر لكي اتحدى ميسي في أوروبا، ورونالدو في دوري الدرجة الأولى. انتقال رونالدو إلى إيطاليا سيؤدي إلى شعبية عالمية كبيرة للدوري بأكمله".

Reuters Massimo Pinca

انضم ميلان شكرينار (23 عاما) إلى صفوف إنتر ميلان في عام 2017، قادما من فريق سامبدوريا.

المصدر: "sport-express.ru"