سواريز يكشف خبايا "ريمونتادا" روما أمام برشلونة

كشف مهاجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، سر ظهوره بمستوى باهت، في المباراة التاريخية أمام روما الإيطالي (0-3)، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الموسم الماضي.

وأكد سواريز بأن الإرهاق كان أحد الأسباب التي أدت لظهوره بهذا المستوى المتواضع أمام ذئاب روما، وأبدى ندمه على خوضه 90 دقيقة في لقاء فريقه ضد ليغانيس (3-1)، في الليغا الإسبانية، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة الفريق الإيطالي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن سواريز، قوله: "نادم جدا على اللعب أمام ليغانيس، في الموسم الماضي. لقد لعبت المباراة كاملة كنا نرغب في اقتناص المزيد من النقاط، ولكن عقب ثلاثة أيام كانت لدينا مواجهة مصيرية أمام روما".

وحقق فريق روما "ريمونتادا" تاريخية أمام برشلونة، بفوزه عليه بثلاثة أهداف من دون رد، على ملعب الأولمبيكو، بالعاصمة الإيطالية، في إياب الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ، ليخرج العملاق الكتالوني من البطولة، علما أنه فاز (4-1) في مباراة الذهاب، على ملعب "كامب نو".

المصدر: "port-express.ru"