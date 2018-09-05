نعومي تقضي على أحلام تسورينكو في أمريكا

وضعت اليابانية نعومي أوساكا حدا لمغامرات اللاعبة الأوكرانية ليسيا تسورينكو في بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 24 مليون دولار.

واكتسحت اللاعبة اليابانية الشابة (20 عاما)، منافستها الأوكرانية المخضرمة (29 عاما)، بفوزها عليها بسهولة بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-1) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت أقل من ساعة.

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وستلعب نعومي أوساكا، المصنفة 20، في الدور ربع النهائي، مع الفائزة من المباراة التي ستجمع وصيفة بطلة 2017، الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 14، والإسبانية كارلا سواريز نافارو، المصنفة 30.

المصدر: "twitter/WTA"