نعومي تقضي على أحلام تسورينكو في أمريكا
وضعت اليابانية نعومي أوساكا حدا لمغامرات اللاعبة الأوكرانية ليسيا تسورينكو في بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 24 مليون دولار.
واكتسحت اللاعبة اليابانية الشابة (20 عاما)، منافستها الأوكرانية المخضرمة (29 عاما)، بفوزها عليها بسهولة بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-1) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت أقل من ساعة.
.@Naomi_Osaka_ reaches her first Grand Slam semifinal!— WTA (@WTA) 5 сентября 2018 г.
Eases past Tsurenko 6-1, 6-1 ---> https://t.co/4hiIuBKGKVpic.twitter.com/scNnC3a1X7
وستلعب نعومي أوساكا، المصنفة 20، في الدور ربع النهائي، مع الفائزة من المباراة التي ستجمع وصيفة بطلة 2017، الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 14، والإسبانية كارلا سواريز نافارو، المصنفة 30.
المصدر: "twitter/WTA"