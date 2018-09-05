إعصار "جابي" الياباني يحاصر إنييستا وعائلته

حاصر إعصار "جابي" المدمر لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني، الإسباني أندريس إنييستا، في منزله ومنعه من الخروج مع عائلته.

ونشر إنييستا (34 عاما)، لاعب برشلونة السابق صورا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من منزله الذي يتواجد فيه بجانب زوجته آنا أورتيز وأطفالهما الثلاثة فاليريا وباولو أندريا وسيينا، ولم يتمكنوا من الخروج بسبب أقوى إعصار ضرب اليابان في السنوات الـ 25 الماضية.

وأدى إعصار "جابي" إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة المئات، وأثار فيضانات في المطار الدولي في كانساي "أوساكا"، وشللا في وسائل النقل، وهطول أمطار غزيرة و وأمواج قوية ورياح وزوابع تزيد سرعتها عن 210 كلم في الساعة.

المصدر: وكلات