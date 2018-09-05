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زيدان يكشف كواليس استعدادات الريال لمواجهة ليفربول في نهائي "التشامبيونز ليغ"

الرياضة

زيدان يكشف كواليس استعدادات الريال لمواجهة ليفربول في نهائي
Reuters Gleb Garanich
زيدان يكشف للمرة الأولى تعليماته لإيقاف صلاح في نهائي "التشامبيونز ليغ"
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لنادي ريال مدريد، عن الكواليس التي رافقت استعدادات النادي الملكي لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال زيدان في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا": "لقد واجهنا خصما قويا هو ليفربول يعتمد على الهجمة المرتدة ولديه ثلاثي هجومي خطير، يمتازون بالروح العالية، هم فريق لا ييأس أبدا".

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وبسؤاله عن وضع خطة وتعليمات خاصة لمارسيلو ومدافعي ريال مدريد لإيقاف محمد صلاح، رد المدرب الفرنسي: "لا على الإطلاق، نحن نتعامل في كل مباراة بنفس الطريقة مهما كان المنافس، فقط نحن نتحدث مع اللاعبين عن مفاتيح اللعب في الفريق الخصم وكيفية إيقافهم".

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وشهدت مواجهة الريال وليفربول التي انتهت بفوز الفريق الملكي (3-1)، تعرض صلاح لإصابة في الكتف، إثر تدخل قوي من المدافع الإسباني سيرخيو راموس، وهو ما حرم النجم المصري من إكمال اللقاء.

المصدر: وكالات

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