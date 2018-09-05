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بالفيديو.. أمريكيون يحرقون أحذية "نايكي" بسبب لاعب مشاكس

الرياضة

بالفيديو.. أمريكيون يحرقون أحذية
Reuters USA Today Sports
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انخفضت أسهم شركة "نايكي" للأدوات الرياضية، نحو 3%، بعد اختيارها لاعب كرة القدم الأمريكية المثير للجدل، كولين كابيرنيك، كأحد الرياضيين المشاركين في حملتها الإعلانية الجديدة.

ودعا عشرات الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مقاطعة الشركة.

وأطلقت شركة "نايكي" حملة ترويجية احتفالاً بمرور ثلاثين عاما على إطلاق شعارها الشهير "افعلها فقط"، وشارك فيها كولين كابيرنيك، وهو أحد اللاعبين السابقين في نادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية، وأول لاعب أمريكي يركع خلال أداء النشيد الوطني اعتراضا على العنصرية في الولايات المتحدة، وهو من اللاعبين المثيرين للجدل بسبب اعتراضاته المتكررة، في داخل الملعب وخارجه، على العنصرية.

المصدر: "tass.ru"

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