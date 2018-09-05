بالفيديو.. أمريكيون يحرقون أحذية "نايكي" بسبب لاعب مشاكس

انخفضت أسهم شركة "نايكي" للأدوات الرياضية، نحو 3%، بعد اختيارها لاعب كرة القدم الأمريكية المثير للجدل، كولين كابيرنيك، كأحد الرياضيين المشاركين في حملتها الإعلانية الجديدة.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoItpic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

ودعا عشرات الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مقاطعة الشركة.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018

وأطلقت شركة "نايكي" حملة ترويجية احتفالاً بمرور ثلاثين عاما على إطلاق شعارها الشهير "افعلها فقط"، وشارك فيها كولين كابيرنيك، وهو أحد اللاعبين السابقين في نادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية، وأول لاعب أمريكي يركع خلال أداء النشيد الوطني اعتراضا على العنصرية في الولايات المتحدة، وهو من اللاعبين المثيرين للجدل بسبب اعتراضاته المتكررة، في داخل الملعب وخارجه، على العنصرية.

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) September 3, 2018

المصدر: "tass.ru"