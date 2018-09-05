صلاح يحصد أولى جوائزه هذا الموسم (فيديو)
Reuters Jason Cairnduff
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توج النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بأولى جوائزه خلال الموسم الحالي، بحصده جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس.
ونال صلاح الجائزة بفضل الهدف الذي سجله في شباك برايتون، خلال اللقاء الذي أقيم في الـ25 من الشهر الماضي، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
بكل الهدوء والتركيز والمهارة، صلاح صلاح صلاح! 🎯👌@MoSalah يحصد جائزة #ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس.🥇 pic.twitter.com/Fdw6m4mqM9— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) 5 сентября 2018 г.
وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي : "بكل هدوء وتركيز ومهارة، صلاح يحصد جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس".
المصدر: تويتر
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