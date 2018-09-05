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صلاح يحصد أولى جوائزه هذا الموسم (فيديو)

الرياضة

صلاح يحصد أولى جوائزه هذا الموسم (فيديو)
Reuters Jason Cairnduff
صلاح يحصد أولى جوائزه هذا الموسم (فيديو)
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توج النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بأولى جوائزه خلال الموسم الحالي، بحصده جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس.

ونال صلاح الجائزة بفضل الهدف الذي سجله في شباك  برايتون، خلال اللقاء الذي أقيم في الـ25 من الشهر الماضي، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي : "بكل هدوء وتركيز ومهارة، صلاح يحصد جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس".

المصدر: تويتر

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