مصري ومغربي ضمن قائمة أكثر 100 شاب مؤثر في أفريقيا

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أكثر 100 شاب مؤثر، ينتمون إلى 26 دولة، في قارة إفريقيا للعام الحالي 2018، وذلك من قبل مؤسسة جوائز إفريقيا للشباب.

وتصدرت نيجيريا القائمة بنحو 20 شخصية مؤثرة في 2018، تليها جنوب إفريقيا بـ17، وغانا 12، وتنزانيا 8 شخصيات.

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وشهدت القائمة تواجد العديد من لاعبي كرة القدم العالميين، والمنتمين إلى قارة إفريقيا، وهم: "مهدي بن عطية (المغرب)، ساديو ماني (السنغال)، كاليدو كوليبالي ( السنغال)، فيكتور موزيس وأحمد موسى (نيجيريا)، إلى جانب الفرعون محمد صلاح.

يذكر أن منظمة إفريقيا لجوائز الشباب بدأت نشر هذه القائمة منذ عام 2014، حيث تسلط الضوء على شخصيات من 10 مجالات مختلفة يروجون للصورة الإيجابية للقارة السمراء في جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات