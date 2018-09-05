آل الشيخ يتعهد للأهلي ويستبعد التفاوض مع 3 دوليين مصريين

تعهد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس "بيراميدز" المصري، بأن لا يفاوض فريقه أي لاعب من الأهلي إلا عن طريق إدارة الفريق الأحمر، واستبعد التفاوض مع 3 دوليين مصريين.

وكتب آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "لن نفاوض أي لاعب في النادي الأهلي لا الآن ولا مستقبلا إلا عن طريق إدارة النادي ... لم نفاوض ولن نفاوض تريزيغيه، حجازي، صبحي".

وتأتي تصريحات آل الشيخ بعد أيام قليلة من نشره تغريدة عبر فيسبوك، أكد فيها بأن فريقه "بيراميدز"، يتطلع للتعاقد مع 3 نجوم ينشطون في الدوري المصري لكرة القدم، ولاعب مصري يلعب في الدوري الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن "بيراميدز" يحتل حاليا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، ويتخلف بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر (11 نقطة)، بعد انقضاء 5 مراحل.

المصدر: فيسبوك