البطل الأولمبي الروسي آن يقرر الاعتزال

أعلن رئيس الاتحاد الروسي للتزلج السريع على الجليد، أليكسي كرافتسوف، أن البطل الأولمبي للتزلج على المضمار القصير، فيكتور آن، وضع حدا لمسيرته الاحترافية.

ونقلت وكالة "ر-سبورت" الرياضية الروسية للأنباء، عن رئيس الاتحاد الروسي للتزلج، قوله: "قرر فيكتور آن الاعتزال. للأسف، وبعد كل المفاوضات، رفض أن يعمل معنا كمدرب".

وأضاف كرافتسوف: "نحن ممتنون جدا له على كل ما قدمه لتنمية رياضة التزلج على المضمار القصير في روسيا".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد حرمت البطل الأولمبي للتزلج على الجليد 6 مرات، والعديد من زملائه الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي أقيمت في كوريا الجنوبية، حتى تحت علم محايد، بسبب ورود أسمائهم في تقرير ريتشارد ماكلارين، المتعلق بقضية المنشطات.

ولد آن هيونسو (Ahn Hyun-Soo) المعروف بـ "فيكتور آن" في 23 سبتمبر/أيلول 1985، في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.

وأصبح آن هيونسو بطل العالم المطلق لمسابقات التزلج السريع على المضمار القصير في الفترة (2003-2007) وبطلا لبلاد المولد كوريا الجنوبية، التي مثلها حتى العام 2011، وأحرز العديد من الجوائز والميداليات، منها ثلاث ذهبيات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2006، التي أقيمت في مدينة تورينو الإيطالية، إضافة إلى ميدالية برونزية.

وقرر آن هيونسو الحصول على الجنسية الروسية والدفاع عن ألوان علمها، بعد أن تم استبعاده من منتخب كوريا الجنوبية لتقدمه في السن، وتغيير اسمه إلى فيكتور آن، وتألق بشكل رائع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في مدينة سوتشي الروسية، إذ توج بثلاث ميداليات ذهبية أيضا إضافة إلى برونزية كذلك، ليحطم فيكتور آن الرقم القياسي الأولمبي، ويصبح أول رياضي روسي يحرز ثلاث ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية بين الرجال.

كما أصبح فيكتور آن بطلا لروسيا وأوروبا عدة مرات.

المصدر: "sport-express"

نايف الكوردي