رسميا.. قطر تستضيف "خليجي 24" عام 2019

أعلنت اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، رسميا استضافة قطر للنسخة الرابعة والعشرين من البطولة الخليجية العام المقبل.

وجاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مقر الاتحاد بالدوحة، الذي أقر أيضا استمرار رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، في منصب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لمدة عامين قادمين.

وشددت قطر على أحقيتها بتنظيم "خليجي 24"، بالرغم من إبداء مسؤولين عراقيين رغبتهم في استضافة البطولة، لاسيما بعد رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت سابق من هذه السنة، الحظر المفروض منذ أعوام على استضافة العراق لمباريات رسمية.

وكانت بطولة "خليجي 23" مقررة في قطر، إلا أنها نقلت الى الكويت.

ورفضت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في "خليجي 23" في حال بقيت في الدوحة، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية، حيث قطعت هذه الدول الثلاث، إضافة الى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017.

المصدر: وكالات