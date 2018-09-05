وليامز تصعد إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة
تأهلت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات "الغراند سلام"، بعد تغلبها اليوم على التشيكية كارولينا بليسكوفا.
وأطاحت وليامز المصنفة أولى عالميا سابقا، بالتشيكية بليسكوفا المصنفة ثامنة في البطولة، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4 و6-3).
Sealed with an ace!@serenawilliams prevails under the lights to defeat Pliskova 6-4, 6-3!— US Open Tennis (@usopen) 5 сентября 2018 г.
She'll face Sevastova in the semifinals...#USOpenpic.twitter.com/zfpYDp9oBb
وباتت النجمة الأمريكية على بعد مباراتين فقط من إحراز لقبها الرابع والعشرين في بطولات "الغراند سلام"، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.
وستواجه وليامز في الدور نصف النهائي، اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، التي أقصت الأمريكية سلوان ستيفنز، حاملة اللقب.
المصدر: وكالات