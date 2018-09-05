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وليامز تصعد إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

الرياضة

وليامز تصعد إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة
Reuters USA Today Sports
وليامز تصعد إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة
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تأهلت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات "الغراند سلام"، بعد تغلبها اليوم على التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وأطاحت وليامز المصنفة أولى عالميا سابقا، بالتشيكية بليسكوفا المصنفة ثامنة في البطولة، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4 و6-3).

وباتت النجمة الأمريكية على بعد مباراتين فقط من إحراز لقبها الرابع والعشرين في بطولات "الغراند سلام"، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.

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وستواجه وليامز في الدور نصف النهائي، اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، التي أقصت الأمريكية سلوان ستيفنز، حاملة اللقب.

المصدر: وكالات

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