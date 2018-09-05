دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا وألمانيا تدشنان النسخة الأولى

يدشن المنتخب الفرنسي حامل لقب مونديال 2018، النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، المسابقة الجديدة للاتحاد القاري للعبة، بحلوله غدا الخميس ضيفا على نظيره الألماني.

وتجمع المباراة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة التي ستقام على مدى أشهر ويستعيض بها الاتحاد القاري عن غالبية المباريات الودية، منتخبين من العيار الثقيل لكل منهما حساباته: فرنسا المتوجة بقيادة المدرب ديدييه ديشان في تموز الماضي بلقبها العالمي الثاني، ستكون أمام تحدي إثبات الجدارة أمام منتخب أحرز اللقب العالمي عام 2014 بقيادة المدرب يواكيم لوف، وخيب الآمال في روسيا بالخروج من الدور الأول، دون أن يحول ذلك من تجديد الثقة في المدرب نفسه لقيادة عملية إعادة بناء "المانشافت".

واستدعى ديشان إلى المباراة تشكيلة مماثلة لتلك التي خاضت غمار المونديال الأخير، سيغيب عنها حارسا المرمى القائد هوغو لوريس، وستيف مانداندا بسبب الإصابة.

أما لوف، فاستدعى لاعبين من الشبان وأبقى على بعض وجوه المونديال، لاسيما الحارس مانويل نوير، وزميله في بايرن ميونيخ توماس مولر، بينما استبعد لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة.

المصدر: وكالات