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زيدان ليس شخصا استثنائيا.. زوجته أثبتت ذلك بالدليل القاطع (صور)

الرياضة

زيدان ليس شخصا استثنائيا.. زوجته أثبتت ذلك بالدليل القاطع (صور)
Reuters Arnd Wiegmann
زيدان ليس شخصا استثنائيا.. زوجته أثبتت ذلك بالدليل القاطع (صور)
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يعتبر الكثيرون النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان رياضيا استثنائيا، كونه واحدا من أفضل اللاعبين الذين لامست أقدامهم الكرة، وأحد أنجح المدربين، فيما هو شخص عادي لا يختلف عن سواه.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزيدان خلال تسوقه برفقة زوجته في أحد المراكز التجارية، وظهر "زيزو" وهو يجلس مستسلما وعلامات الملل بادية على محياه، في انتظار انتهاء زوجته من جولة التسوق، حيث حاول "زيزو" بين الفينة والأخرى كسر الملل من خلال استخدام هاتفه. 

الحالة التي ظهر عليها زيدان "الرياضي الاستثنائي"، لا تختلف بتاتا عن حالة أي رجل عادي، وهو يتسوق برفقة زوجته.

والحقيقة أن هناك دراسة أجريت عام 2013 كشفت أن معظم الرجال يشعرون بالملل من التسوق ولا يتحمسون لذلك على عكس أغلب النساء.

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تجدر الإشارة إلى أن زيدان لا يرتبط بأي مهمة عمل في الوقت الراهن، بعد استقالته من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم المنصرم، إذ قاد النادي الملكي للتتويج بتسعة ألقاب، منها ثلاثة متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT + eurosport.ru

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