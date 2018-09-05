نادال يبلغ نصف نهائي أمريكا المفتوحة بعد فوز مثير على تيم
احتاج الإسباني رافائيل نادال لانتفاضة قوية للفوز على النمساوي دومينيك تيم في المباراة التي أقيمت اليوم، في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس.
وتعرض النجم الإسباني المصنف أولا عالميا وحامل اللقب، لخسارة قاسية في المجموعة الأولى، بواقع (0-6)، قبل أن ينتفض في المجموعة الثانية، ويفوز (6-4)، إلا أن أداء "الماتادور" سرعان ما تراجع في المجموعة الثالثة، التي خسرها بنتيجة (5-7).
Leave us one word to describe this moment 👇 @RafaelNadal#Nadal#USOpenpic.twitter.com/D195r4agxY— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 5 сентября 2018 г.
وتميزت المجموعة الرابعة بالندية والإثارة، قبل أن يحسمها نادال لمصلحته بصعوبة بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال (7-6). ولم تختلف المجموعة الخامسة الفاصلة عن سابقتها، وفاز بها نادال (7-6)، ليحسم المباراة التي استمرت لأربع ساعات و49 دقيقة، بنتيجة (0-6، 6-4، 5-7، 7-6 و7-6).
Sportsmanship of the highest caliber...— US Open Tennis (@usopen) 5 сентября 2018 г.
Hats off to @RafaelNadal and @ThiemDomi for an enormous effort tonight...#USOpenpic.twitter.com/NkWBSgV1Zm
وسيلعب نادال في قبل النهائي مع الأرجنتيني خوان مارتبن ديل بوترر، المصنف ثالثا، والذي تغلب على الأمريكي جون إيسنر، بواقع (6-7 و6-3 و7-6 و6-2).
المصدر: rsport.ria.ru