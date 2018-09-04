فريق كرة السلة يطرد لاعبه بذريعة مهاراته العالية
كشف لاعب فريق "تشيبوكسارسكيه ياستريبي" المشارك في الدوري الروسي الممتاز للمنطقة (2)، غليب بيغيلزيمير بأن فريقه استغنى عن خدماته قبيل بداية الموسم.
وقال غليب بيغيلزيمير عبر صفحته على موقع "إنستغرام": "عندما سألت عن سبب الإقالة، قيل لي بأن مستوى أدائي أعلى من مستوى الفريق، وأنت بحاجة إلى إيجاد فريق أقوى. هذا ما قيل لي أمام أفراد الفريق والإدارة، لذلك أنا لا أخترع أي شيء من عندي".
Так...эмоции подутихли, поэтому могу рассказать как есть... Один из вопросов, которые мне задают это "ЗА ЧТО ТЕБЯ МОГЛИ УВОЛИТЬ?" Ну если честно, то я сам этого не понял, когда я спросил о причине увольнения мне сказали так-"Уровень твоей игры выше, чем уровень команды, тебе надо найти клуб сильнее"... Это было сказано при всей команде и руководстве, поэтому я ничего не придумываю сейчас... Бред-согласны?)) Дальше я спросил примерно так... "Раз мой уровень игры выше, то вы будете брать игрока слабее и собираетесь проигрывать?" В ответ услышал фразу от тренера "да, мы будем проигрывать, пока я здесь тренер все будет по моему". После этого я был не много в шоке...ну как не много....вообще охерел от таких слов... . Сейчас веду переговоры с некоторыми клубами о контракте, но могу сказать так....увольнять игрока накануне старта чемпионата это по свински, так как летом я даже не рассматривал другие варианты с клубами....все лето и все сборы меня заверяли, что я нужен команде, тренер говорил, что ему нужна будет моя помощь по ходу сезона, а теперь получилось что все эти слова были обычным враньём, не приятная ситуация но от нее никуда не уйдешь.. Самое тяжёлое сейчас, это найти клуб, потому что на данный момент 90% команд укомплектованы, это очень осложняет ситуацию... Как спортсмен я должен был быть готов к такой ситуации...я к ней был готов летом, но не сейчас, когда вот вот стартует чемпионат.... . След две-три недели решат дальнейшую мою карьеру, так что ждём)
وأشار اللاعب إلى أنه الآن يتفاوض مع بعض الأندية حول التعاقد معهم، موضحا: "لم أكن أنظر في خيارات أخرى طوال فترة الصيف وفترة التحضير للموسم... المدرب قال لي بأنه سيحتاج إلى مساعدتي خلال الموسم، لكن تبين الآن أن كل هذه الكلمات كانت مجرد هراء".
ساهم غليب بيغيلزيمير (31 عاما) في فوز فريق "نفيتيخيميك" من مدينة توبولسك، بالميداليات الذهبية لدوري الدرجة الأولى في الموسم (2013-2014).
وانتقل اللاعب في سبتمبر 2015، إلى صفوف فريق "سترويتيل"، لكنه رحل عنه بعد شهر فقط بسبب ضعف الأداء وفقا للجهاز التدريبي.
المصدر: "eurosport.ru"