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اللاتفية سيفاستوفا تطيح بحاملة لقب بطولة أمريكا (فيديو)

الرياضة

اللاتفية سيفاستوفا تطيح بحاملة لقب بطولة أمريكا (فيديو)
Reuters USA Today Sports
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جردت اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا منافستها الأمريكية سلون ستيفنز من لقب بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 24 مليون دولار.

وأطاحت اللاعبة اللاتفية، المصنفة 19، بحاملة اللقب وصاحبة الأرض سلون ستيفنز، المصنفة ثالثة، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

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وستكون أناستاسيا سيفاستوفا، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع التشيكية كارولينا بليشكوفا مع الأمريكية الأخرى المخضرمة سيرينا وليامز.

المصدر: sportbox.ru 

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