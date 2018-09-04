شاهد.. تألق نشامى الأردن في بطولة روسيا المفتوحة للتايكوندو

صرح المدرب الأردني الكابتن نبيل طلال في مقابلة حصرية مع RT، بأن منتخب بلاده يشارك في بطولة روسيا المفتوحة للتايكوندو، نظرا للمستوى القوي للبطولة والتنظيم الجيد.

وقال الكابتن نبيل طلال بأن منتخب بلاده يشارك في البطولة لفئة الناشئين بأربعة لاعبين، وحصد ميداليتين ذهبيتين، إضافة إلى ميداليتين فضيتين.

ومنح الأردني زيد مصطفى الميدالية الذهبية لوزن ما دون 55 كغ.

وأحرزت الرياضية نتالي الحميدي أيضا الميدالية الذهبية في وزن ما دون 63 كغ.

ونال فهد الصبيحي الميدالية الفضية في وزن ما دون 78 كغ.

وحصدت راما أبو الرُب الميدالية الفضية في وزن ما دون 59 كغ.

وأفاد الكابتن نبيل طلال بأن الثلاثي زيد مصطفى ونتالي الحميدي وراما أبو الرُب تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ليشارك الأردن بذلك بأكبر عدد من اللاعبين في تاريخه في النسخة القادمة للدورة الأولمبية.

وأفاد المدرب الأردني بأن ثلاث دولة عربية أخرى شاركت في البطولة، وهي مصر وسوريا والسعودية، وأحرز المصري عبد الرحمن خلف الميدالية الذهبية في وزن ما دون 78 كغ، وعلى حساب فهد الصبيحي بالذات. بينما خرجت سوريا بميدالية برونزية، في حين لم تحصل السعودية على أي ميدالية.

اليوم العالمي لرياضة التايكواندو

يحتفل في كل عام من مثل هذا اليوم 4 سبتمبر، في جميع أنحاء العالم تقليديا باليوم العالمي لرياضة التايكواندو، وهي رياضة فنون الدفاع عن النفس، بإقامة فعاليات مختلفة.

وأدرجت رياضة التايكواندو في عام 2000، لأول مرة، ضمن برنامج دورة الألعاب الأولمبية في سيدني.

المصدر: RT