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بعد منعه من القيادة.. نجم برشلونة يستعين بوسيلة جديدة للتنقل! (فيديو)

الرياضة

بعد منعه من القيادة.. نجم برشلونة يستعين بوسيلة جديدة للتنقل! (فيديو)
Reuters Albert Gea
بعد منعه من القيادة.. نجم برشلونة يستعين بوسيلة جديدة للتنقل! (فيديو)
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اضطر نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه للاستعانة بدراجة كهربائية، للتوجه إلى تدريبات فريقه، وذلك بعد أن منعته الشرطة من قيادة السيارة.

والتقطت الكاميرات مقطع فيديو لبيكيه، الذي يعتبر أحد قادة البلوغرانا، وهو في طريقه إلى تدريبات برشلونة على متن دراجة كهربائية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن الشرطة المحلية أوقفت بيكيه قبل أيام عن قيادة السيارة، وأحالته للمحاكمة عقب ضبط دورية له وهو يقود سيارته برخصة منتهية الصلاحية.

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المصدر: وكالات

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