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نتائج قرعة دور الـ 8 لكأس الكونفدرالية الإفريقية (فيديو)

الرياضة

نتائج قرعة دور الـ 8 لكأس الكونفدرالية الإفريقية (فيديو)
twitter.com/caf_online
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أسفرت قرعة دور الثمانية لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن مواجهة عربية بين فريقي المصري البورسعيدي، واتحاد العاصمة الجزائري.

وسيواجه الفائز من "الديربي العربي" الفائز من مواجهة فريقي فيتا كلوب الكونغولي ونهضة بركان المغربي.

وفيما يلي مباريات الدور ربع النهائي للكونفدرالية:

رايون سبورت (رواندا) - أنيمبا (نيجيريا)

كارا برزافيل (كونغو) – الرجاء الرياضي (المغرب)

المصري البورسعيدي (مصر) - اتحاد العاصمة (الجزائر)

فيتا كلوب (كونغو) - نهضة بركان (المغرب).

وستجري مباريات الذهاب للدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، يوم السبت 15 سبتمبر الجاري، ومواجهات الإياب، بعد أسبوع من ذلك.

المصدر: "twitter.com/CAF"

  

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