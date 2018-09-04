 
مباشر

الريال ويوفنتوس يخططان لعقد صفقة تبادلية كبرى

الرياضة

الريال ويوفنتوس يخططان لعقد صفقة تبادلية كبرى
Reuters Albert Gea
الريال ويوفنتوس يخططان لعقد صفقة تبادلية كبرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqos

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، يخططان لعقد صفقة تبادلية كبرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت "توتو سبورت"، أن اليوفي سيحصل بموجب الصفقة على خدمات البرازيلي مارسيلو، فيما سينضم مواطنه أليكس ساندرو إلى ريال مدريد.

وارتبط يوفنتوس بالحصول على خدمات مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من النادي الملكي، مقابل 100 مليون يورو، والذي يعد صديقا مقربا للظهير الأيسر البرازيلي.

إقرأ المزيد
"الفيفا" يغلق الباب أمام ريال مدريد "الفيفا" يغلق الباب أمام ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن علاقة مارسيلو مع الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني لنادي ريال مدريد متوترة بعض الشيء، وأن البرازيلي يتحدث بشكل منتظم مع رونالدو في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. دي ميستورا يتحدث بعد اجتماع فريق عمل المساعدة الإنسانية التابع لمجموعة الدعم الدولية لسوريا