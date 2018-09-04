الريال ويوفنتوس يخططان لعقد صفقة تبادلية كبرى

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، يخططان لعقد صفقة تبادلية كبرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت "توتو سبورت"، أن اليوفي سيحصل بموجب الصفقة على خدمات البرازيلي مارسيلو، فيما سينضم مواطنه أليكس ساندرو إلى ريال مدريد.

وارتبط يوفنتوس بالحصول على خدمات مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من النادي الملكي، مقابل 100 مليون يورو، والذي يعد صديقا مقربا للظهير الأيسر البرازيلي.

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ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن علاقة مارسيلو مع الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني لنادي ريال مدريد متوترة بعض الشيء، وأن البرازيلي يتحدث بشكل منتظم مع رونالدو في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات