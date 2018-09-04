بالفيديو.. خطأ "فادح" أثناء سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا!

شهدت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خطأ فادحا، بعد أن أسفرت في البداية عن مواجهة فريقي الوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني، المتأهلين من مجموعة واحدة.

وفقا للوائح البطولة لا يمكن لفريقين متأهلين من مجموعة واحدة أن يلتقيا في الدور ربع النهائي.

وبعد تدارك الخطأ وتعديل القرعة، سيواجه الوداد المغربي فريق وفاق سطيف الجزائري، وبالتالي سيواجه الأهلي المصري فريق حوريا كوناكري، وكانت القرعة قد أسفرت قبل اكتشاف الخطأ، عن مواجهة بين فريقي بريمييرو دي أوجوستو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي، ون "ديربي" تونسي في دوري الأبطال، بين الترجي والنجم الساحلي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة وفاق سطيف والوداد مع الفائز من مواجهة حوريا كوناكري و الأهلي.

بينما سيلعب الفائز من "الديربي" التونسي بين الترجي والنجم الساحلي مع الفائز من المواجهة بين بريميرو دي أوجوستو ومازيمبي.

المصدر: وكالات