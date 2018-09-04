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الحذاء الذهبي الهولندي من نصيب نجم عربي

الرياضة

الحذاء الذهبي الهولندي من نصيب نجم عربي
AFP GREGORIO CUNHA
هولندا تمنح الحذاء الذهبي لنجم عربي
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توج الدولي المغربي حكيم زياش، نجم نادي أياكس أمستردام، بجائزة الحذاء الذهبي الهولندية، التي تمنح لأفضل لاعب في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

واستحق صاحب الــ25 عاما هذه الجائزة، عقب تقديمه أداء أكثر من رائع رفقة ناديه الهولندي في الموسم المنصرم.

وأكد زياش بعد تتويجه، أنه سعيد بمواصلة اللعب مع أياكس، وأنه يطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وبهذا التتويج يواصل المغاربة هيمنتهم على هذه الجائزة، حيث كانت في الموسم المنصرم من نصيب المغربي الآخر كريم الأحمدي.

يذكر أن زياش شارك في أول مباراة له مع المنتخب المغربي في أكتوبر 2015، وكان من الركائز الأساسية لمنتخب "أسود أطلس" في مونديال روسيا 2018.

المصدر: وكالات

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