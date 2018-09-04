لاعب إيرلندي سخر من العرب في رمضان.. فدفع الثمن غاليا

دفع اللاعب الإيرلندي إنطوني جيرارد، المحترف في صفوف فريق "كارلايل يونايتد" المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، ثمن سخريته من العرب في شهر رمضان غاليا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد طرد جيرارد مع بداية أغسطس الماضي من فريقه السابق "أولديم أتلتيك"، على الرغم من تبقي عام واحد من عقده، بعدما بادر منه تصرف غير لائق تجاه العرب.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب، وهو ابن عم النجم الإنجليزي المعتزل والمدرب الحالي لنادي رينجرز الأسكتلندي، ستيفن جيرارد، نشر مزحة في مجموعة خاصة بلاعبي "أولديم أتلتيك" في موقع المحادثات الفورية "WhatsApp"، والتي سخر من خلالها من العرب في شهر رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة "أولديم أتلتيك" قررت طرد جيرارد، لخشيتها من تأثير تصرف اللاعب على سمعة النادي.

ويعتبر إنظوني جيرارد من خريجي أكاديمية إيفرتون الإنجليزي. وشارك في الموسم الماضي مع "أولديم أتلتيك" في 45 مباراة وسجل هدفين.

المصدر: vesti.kz