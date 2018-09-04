القرعة ترسم الطريق نحو لقب كأس العالم للأندية 2018

رسمت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2018 التي سحبت اليوم في زيوريخ، الطريق للفرق السبعة المشاركة في البطولة التي ستقام بين 12 و22 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وكما هو مقرر سابقا، سيخوض نادي العين (بطل الدوري الإماراتي) مواجهة الافتتاح أمام نظيره تيم ويلينغتون (بطل اتحاد أوقيانوسيا)،في الـ12 من ديسمبر المقبل في مدينة العين.

وقد حددت القرعة مواجهات الدور الثاني التي ستقام في الـ15 من الشهر ذاته في مدينة العين أيضا كما حددت مواجهات الدور نصف النهائي.

وأسفرت مجريات القرعة عن المواجهات التالية:

- بطل إفريقيا ضد الفائز من مواجهة العين وويلينجتون، والفائز سيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.

- بطل آسيا ضد غوادالاخارا المكسيكي، والفائز سيواجه بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن أبطال قارة إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، سيتحددون قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2018.

المصدر: الفيفا