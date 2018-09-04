برشلونة يرد بقوة على غياب ميسي عن جائزة أفضل لاعب في العالم

رد نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" بقوة على غياب هدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

ونشر الحساب الرسمي للبارسا تغريدة جاء فيها: "لا يوجد شك لدى مشجعي برشلونة. ميسي هو الأفضل.. ونقطة".

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 сентября 2018 г.

ولم يتواجد اسم ميسي ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 "The Best"، التي أعلن عنها "الفيفا" أمس، وضمت الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

وهذه المرة الأولى منذ 2006، التي يغيب فيها النجم الأرجنتيني عن القائمة المختصرة لـ"الفيفا".

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ويتساوى ميسي ورونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، برصيد 5 جوائز لكل منهما.

المصدر: eurosport.ru