أمريكا المفتوحة.. أمسية سوداء على "المايسترو" فيدرر والحسناء شارابوفا

كانت أمسية الاثنين سوداء على النجمين السويسري روجر فيدرر والروسية ماريا شارابوفا، إذ انتهى مشوارهما عند الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وانتظر الجميع مواجهة مرتقبة ومثيرة في ربع النهائي بين فيدرر وغريمه الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي حجز بطاقته في وقت سابق إلى دور الثمانية، بفوزه على البرتغالي جواو سوزا (6-3 و6-4 و6-3)، لكن الأسترالي جون ميلمان المصنف 55 عالميا، خالف التوقعات، وأسقط السويسري في الدور الرابع بالفوز عليه (3-6، 7-5، 7-6 و7-6).

It wasn't Roger's night at the #USOpen. But, as always, Federer was classy in defeat.



Leave a 👏 👇 for the 98-time tour-level champion pic.twitter.com/R9Iytph17W — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 4 сентября 2018 г.

وهذه المرة الأولى التي ينتهي فيها مشوار السويسري الفائز بلقب البطولة 5 مرات بهذا الشكل المبكر، منذ أن خسر في الدور الرابع أيضا أمام الإسباني تومي روبريدو عام 2013.

حال شارابوفا لم يكن أفضل من فيدرر

لم يكن حال شارابوفا أفضل من فيدرر، إذ ودعت النجمة الروسية بطولة أمريكا المفتوحة من الدور الرابع أيضا، بخسارتها أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو (4-6 و3-6).

وعانت شارابوفا، بطلة 2006 والباحثة عن تتويجها الأول في "الغراند سلام" منذ رولان غاروس عام 2014 الأمرين أمام سواريز، التي احتفلت بعيد ميلادها الثلاثين بأفضل طريقة ممكنة، من خلال وصولها إلى ربع نهائي البطولة الأمريكية للمرة الثانية في مسيرتها، والأولى منذ 2013.

المصدر: وكالات