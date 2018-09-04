هكذا بدأت حكاية صلاح مع ليفربول.. فهل يتخللها تتويج تاريخي! (فيديو)

بات المصري محمد صلاح أول لاعب عربي يدخل قائمة "الفيفا" المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، ويتنافس على الجائزة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش.

وبعد اختياره ضمن القائمة النهائية، حرص نادي "ليفربول" على تذكير لاعبه صلاح بهدفه الأول الذي أحرزه في شباك "واتفورد"، في الـ12 من أغسطس 2017، والذي كان بمثابة بداية حكاية التألق للنجم المصري في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.

هدف صلاح الأول بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي موسم 2017-18 ⚽️



بداية الحكاية 🌟 pic.twitter.com/ZyqTkqQMPT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

فمنذ ذلك الهدف، واصل صلاح هز شباك الخصوم، وتقديم أداء جيد، لينهي الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كما تم اختياره كأفضل لاعب في "البريمير ليغ".

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وتمني الجماهير العربية عامة والمصرية خاصة، أن يواصل صلاح كتابة سطور حكايته المتميزة مع ليفربول، وتتويج مسيرته المظفرة مع "الريدز"، بتحقيق إنجاز تاريخي، بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" لعام 2018، وإن لم يتأت له ذلك الآن، فخلال السنوات القليلة المقبلة.

هذا ومن المقرر أن يعلن "الفيفا" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، خلال حفل سيقام في الـ24 من الشهر الجاري في العاصمة لندن.

المصدر: تويتر + وكالات