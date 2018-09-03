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العملاق دجوكوفيتش ينتظر الأسطورة فيدرر في أمريكا

الرياضة

العملاق دجوكوفيتش ينتظر الأسطورة فيدرر في أمريكا
Reuters USA Today Sports
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حجز الصربي نوفاك دجوكوفيتش مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 24 مليون دولار.

وجاء تأهل العملاق الصربي، المصنف سادسا، على حساب البرتغالي جواو سوسا، إثر فوزه عليه بسهولة بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

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وسيكون نوفاك دجوكوفيتش، في الدور ربع النهائي للبطولة، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع بين أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر

والأسترالي جون ميلمان.

 

المصدر: sportbox.ru

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