قنبلة الميركاتو.. زينيت بطرسبورغ يتعاقد مع أحد نجوم منتخب إيطاليا

أعلن نادي زينيت بطرسبورغ متصدر الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميا تعاقده مع لاعب يوفنتوس السابق، الإيطالي كلاوديو ماركيزيو، لمدة عامين.

وقال زينيت بطرسبورغ في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت، إن كلاوديو ماركيزيو انضم إلى صفوف النادي في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

وسمح الاتحاد الروسي لكرة القدم لفريق زينيت ضم لاعب خط الوسط الإيطالي، بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، في 31 أغسطس الماضي.

وكان كلاوديو ماركيزيو، البالغ من العمر 32 عاما، قد فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي بالتراضي، بعد مسيرة حافلة بالانتصارات دامت 25 عاما مع السيدة العجوز، باستثناء موسم (2007-2008) قضاه مع فريق إمبولي.

ودافع لاعب خط الوسط الإيطالي عن ألوان البيانكونيري في 389 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا، إضافة إلى 42 تمريرة حاسمة، وحصل معه على لقب بطل الدوري الإيطالي "الكالتشيو" سبع مرات، ودوري الدرجة الثانية مرة واحدة ، إضافة إلى فوزه بكأس إيطاليا أربع مرات، وكأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات،.

واستهل كلاوديو ماركيزيو مشواره مع المنتخب الإيطالي في شهر أغسطس 2009، ودافع عن ألوان "الآزوري" في 55 مباراة دولية، وسجل خلالها 5 أهداف.

المصدر: "fc-zenit.ru"