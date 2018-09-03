نعومي تضع حدا لمغامرات سوبولينكو في أمريكا

أنهت اليابانية نعومي أوساكا مشوار اللاعبة البيلاروسية آرينا سوبولينكو في بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 24 مليون دولار.

وتمكنت اللاعبة اليابانية، المصنفة 20، من الفوز على منافستها البيلاروسية، المصنفة الـ 26، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

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وستكون نعومي أوساكا (20 عاما)، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا مع الأوكرانية ليسيا تسورينكو.

المصدر: sportbox.ru