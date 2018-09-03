قطر تفتح بابها للمتطوعين لمونديال 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالتطوع في جهود استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

وجاء إعلان اللجنة العليا عن فتح أبواب التسجيل أمام كافة المهتمين بالتطوع من سن 16 عاما وما فوق، حيث ستتاح أمامهم فرصة استثنائية للإسهام في جهود التحضير لاستضافة قطر لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة.

وسيحصل المتطوعون على فرص قيمة لتطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في مجالات عديدة كتنظيم وإدارة الفعاليات، والضيافة، والتسويق والاتصال، وإدارة الجماهير، والتواصل المجتمعي، والأمن، والخدمات الطبية، والإقامة، والمواصلات، وغيرها منذ تطوعهم وحتى انطلاق صافرة البطولة.

ورحبت اللجنة العليا بأول دفعة من المتطوعين وعددهم 22 شخصا يمثلون دولا مختلفة منها قطر، والبحرين، ومصر، والأردن، والمغرب، وباكستان، وعمان، وفلسطين، ولبنان، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، وتركيا، واليمن.

وقد وصل عدد المتطوعين خلال الأربع ساعات الأولى من فتح باب التسجيل إلى ما يزيد عن 12 ألف متطوع.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة قطر مونديال 2022، حسن الذوادي: "لا يخفى عليكم المشوار الطويل، الذي قطعناه منذ تحضير الملف القطري لاستقبال البطولة والفوز بشرف الاستضافة في عام 2010. وحتى هذه اللحظة، فإننا نعمل على تحقيق كافة الوعود التي قطعناها لفتح آفاقٍ أمام الطاقات الشبابية وإتاحة فرص مختلفة أمام الخبرات والكفاءات العربية والعالمية للمشاركة في هذا الحدث العالمي والإسهام في ترك إرث عالمي".

وأضاف الذوادي: "إن تواجدنا هنا الیوم یأتي استكمالا للنجاح الذي حققته جهودنا في روسیا لتعریف العالم بدولة قطر كالدولة المستضیفة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، واستثمارا لحماس كافة عشاق كرة القدم تجاه بطولة قطر 2022. وها نحن اليوم نفتح الباب أمام الشباب العربي وشباب العالم للمشاركة في تحضيرات أكبر وأهم حدث ریاضي عالمي من خلال الإعلان عن فتح باب التسجیل لاستقبال المتطوعین، الذين سيشاركوننا رحلتنا إلى2022، حیث سنعمل معهم یدا بید لضمان تنظيم نسخة مميزة واستثنائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تضمن رفعة اسم منطقتنا العربیة الغالیة".

وستقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال الفترة الممتدة من (21 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر 2022).

المصدر: " sc.qa"